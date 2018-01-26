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Beklenen POMEM Duyurusu Geldi: 13 Bin Polis Alımı Mülakat Tarih ve Yerleri Açıklandı

Polis Akademisinden beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada lisans ve önlisans mezunu 13 bin polis alımında sözlü mülakat yer ve tarihleri açıklandı.

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Beklenen POMEM Duyurusu Geldi: 13 Bin Polis Alımı Mülakat Tarih ve Yerleri Açıklandı

Polis Akademisinden beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada lisans ve önlisans mezunu 13 bin polis alımında sözlü mülakat yer ve tarihleri açıklandı.

26 Ocak 2018 Cuma 09:39
Beklenen POMEM Duyurusu Geldi: 13 Bin Polis Alımı Mülakat Tarih ve Yerleri Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika duyurusu geldi. Yapılan açıklamada 21. dönem POMEM mülakat yer ve tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı

Akademi resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan son dakika duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

21. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı

21. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak  Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 
Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.   

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
 

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 10:30
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medine 2 saat önce

21.dönem pomem sınavları ne zaman gerçekleşti sitenizi uzun zamandır takip ediyorum oysa mğlakat yerleri açıklanmış

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