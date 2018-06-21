BEKLENEN İLAN YAYIMLANDI! 2 BİN 219 PERSONEL ALINACAK (İŞTE ŞARTLAR)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 2219 Personel Alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesinden, Devlet Personel Başkanlığından ve çeşitli sitelerden yapılan duyuruda alımlarla ilgili başvuruların 25 Haziran ile 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden yapılacağı bildirildi.

İşte Başvuru Şartları :

Genel Şartlar

1) 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Büro Personeli

1) Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.

2) Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

3) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.

4) 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

6) Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

7) Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

8) Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır.

9) Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 10)Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

B) İş ve Meslek Danışmanı (İMD)

1) Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.

2) 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)

4) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.

5) Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

6) Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 7) Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

8) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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