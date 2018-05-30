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Beklenen Açıklama: Kritik MGK Sonrası 5 Maddelik Bildiri

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası beklenen açıklama geldi ve 5 maddelik bir bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride MGP kararlarına yer verildi.

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Beklenen Açıklama: Kritik MGK Sonrası 5 Maddelik Bildiri

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası beklenen açıklama geldi ve 5 maddelik bir bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride MGP kararlarına yer verildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 20:35
Beklenen Açıklama: Kritik MGK Sonrası 5 Maddelik Bildiri

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen MGK sonrası bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen ve 3 saat 15 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bir bildiri yayımlandı.

Yayımlanan bildiri şu şekilde;

  • 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu.
  • Türkiye'nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği. bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.
  • Proje terör örgütlerine açık ve gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
  • Terörle mücadele ve Suriye başlıkları görüşüldü.
  • Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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