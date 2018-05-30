Beklenen Açıklama: Kritik MGK Sonrası 5 Maddelik Bildiri

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen MGK sonrası bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen ve 3 saat 15 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bir bildiri yayımlandı.

Yayımlanan bildiri şu şekilde;

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Türkiye'nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği. bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.

Proje terör örgütlerine açık ve gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Terörle mücadele ve Suriye başlıkları görüşüldü.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.

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