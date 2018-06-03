Bekir Bozdağ : Vatan Evlatlarının Apoletlerini Sökmek İnce'yemi Kaldı

Muharrem İnce'nin İsmail Temel Paşa ile ilgili 'Onun apoletlerini sökeceğim' açıklamasına hükümetten sert tepki geldi.

Bir iftar programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanına muhalefetten tepki gelmişti. Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin 'Apolet sökme' açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.

İsmail Temel'in bölücü terör örgütü ve PKK ile büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Bozdağ, "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, "CUMHURBAŞKANI beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA