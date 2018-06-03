Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bekir Bozdağ : Vatan Evlatlarının Apoletlerini Sökmek İnce'yemi Kaldı

Muharrem İnce'nin İsmail Temel Paşa ile ilgili 'Onun apoletlerini sökeceğim' açıklamasına hükümetten sert tepki geldi.

banner396

Bekir Bozdağ : Vatan Evlatlarının Apoletlerini Sökmek İnce'yemi Kaldı

Muharrem İnce'nin İsmail Temel Paşa ile ilgili 'Onun apoletlerini sökeceğim' açıklamasına hükümetten sert tepki geldi.

03 Haziran 2018 Pazar 12:54
Bekir Bozdağ : Vatan Evlatlarının Apoletlerini Sökmek İnce'yemi Kaldı

Muharrem İnce'nin İsmail Temel Paşa ile ilgili 'Onun apoletlerini sökeceğim' açıklamasına hükümetten sert tepki geldi.

Bir iftar programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanına muhalefetten tepki gelmişti. Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin 'Apolet sökme' açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.

İsmail Temel'in bölücü terör örgütü ve PKK ile büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Bozdağ, "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, "CUMHURBAŞKANI beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Adayı İnce : Sen Milletin Generalisin, Erdoğan'ın Değil
Cumhurbaşkanı Adayı İnce : Sen Milletin Generalisin, Erdoğan'ın Değil
Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim