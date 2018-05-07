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Bekir Bozdağ'dan 300 Fransız Eleştirisi (Kur-an'ı Kerim'in Bazı Ayetlerini Değiştirin Dediler)

Kur-an'ı Kerim'de bazı ayetlerin değişmesi için imza toplayan ve bir bildiri yayımlayan 300 kişiye yönelik Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan sert açıklamalar geldi.

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Bekir Bozdağ'dan 300 Fransız Eleştirisi (Kur-an'ı Kerim'in Bazı Ayetlerini Değiştirin Dediler)

Kur-an'ı Kerim'de bazı ayetlerin değişmesi için imza toplayan ve bir bildiri yayımlayan 300 kişiye yönelik Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan sert açıklamalar geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:59
Bekir Bozdağ'dan 300 Fransız Eleştirisi (Kur-an'ı Kerim'in Bazı Ayetlerini Değiştirin Dediler)

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan 300 Fransız açıklaması geldi.

Bir son dakika açıklaması yapan ve açıklamasında sert ifadelere yer veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kur-an'ı Kerim'de değişiklik yapılmasını isteyen 300 Fransız'a sert şekilde yanıt verdi. Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fransa eski cumhurbaşkanı/azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi,şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar; 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ’ın batı versiyonudur.

Nice Ebu Cehiller; Sarkozy’den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları; Kur’an’ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar/hepsi yok oldular; ama Kur’an var ve kıyamete kadar da var olacaktır.

Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar,cinler ve şeytanlar biraraya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler."

300 FRANSIZ OLAYI NEDİR?

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da olduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde bir bildiri yayınlanmıştı. Bu bildiriye kısa sürede İslam Dünyasından tepki yağmıştı.

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Son DakikaHaber300 FransızKuranı KerimYahudi
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