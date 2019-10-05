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Bekçilere PKK Saldırısı! Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı

Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bekçilere PKK Saldırısı! Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı

Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 21:14
Bekçilere PKK Saldırısı! Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı

Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Devlet hastanesinde nöbet tutan çarşı bekçilerine PKK'lı teröristler silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından teröristlerin yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, teröristlere ait bir tabanca ele geçirdi.

Son Güncelleme: 06.10.2019 19:17
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