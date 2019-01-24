Bekçilere bombalı saldırı !

İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesinde gece devriyesinde olan bekçilere yönelik yapılan bombalı saldırı neticesinde çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu. İşte detaylar...



İstanbul, Esenyurt'ta gece devriyesi görevini yürüten gece bekçilerin bulunduğu sokağa atılan El Yapımı Patlayıcı (EYP)'nin patlaması sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.

Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde devriye görevi yürüten gece bekçilerinin bulunduğu sokağa, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından atılan pet şişe infilak etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü.Yapılan incelemede, infilak eden cismin, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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