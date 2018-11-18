İzmir'de bekçi dehşet saçtı... İzmir’de bir gece bekçisi, tartıştığı dayısını o an üzerinde bulunan beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay İzmir'e bağlı Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 20:00 sıralarında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi.

Yetkililer tarafından ismi açıklanmayan bir gece bekçisi ile 36 yaşındaki dayısı Vedat Daştan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gece bekçisi, yanındaki beylik tabancasıyla dayısına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Daştan’ın ağır yaralandığı belirlendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dayısını vuran gece bekçisi ise silahı ile polise teslim oldu.

Kaynaklar; Ege Haber

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