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Bekçi Dehşet Saçtı!

İzmir'de bekçi dehşet saçtı... İzmir’de bir gece bekçisi, tartıştığı dayısını o an üzerinde bulunan beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay İzmir'e bağlı Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 20:00 sıralarında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi.

Bekçi Dehşet Saçtı!

İzmir'de bekçi dehşet saçtı... İzmir’de bir gece bekçisi, tartıştığı dayısını o an üzerinde bulunan beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay İzmir'e bağlı Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 20:00 sıralarında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi.

18 Kasım 2018 Pazar 15:24
Bekçi Dehşet Saçtı!

İzmir'de bekçi dehşet saçtı... İzmir’de bir gece bekçisi, tartıştığı dayısını o an üzerinde bulunan beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay İzmir'e bağlı Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 20:00 sıralarında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi.

Yetkililer tarafından ismi açıklanmayan bir gece bekçisi ile 36 yaşındaki dayısı Vedat Daştan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gece bekçisi, yanındaki beylik tabancasıyla dayısına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Daştan’ın ağır yaralandığı belirlendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dayısını vuran gece bekçisi ise silahı ile polise teslim oldu.

Kaynaklar; Ege Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
bekçi dehşet saçtı
Yorumlar
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Burak 2 saat önce

Gördükçe gülesim geliyor. Devletin sunduğu bütün istihdamların mülakatlarına girip kazanamadım. Çünkü mülakatta kişiliğin karakterinden ziyade dayın nerde ne iş yapıyor bu önemli. O yüzden ülkede hep böyle şeyler yaşanıyor. Beylik tabancasını insan öldürme potasiyeli olan birine emanet etmek devletimizin için bu kadar basit bir durum.

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Hukukçu 2 saat önce

Kahveden toplayıp herkesi bekçi polis asker yaparsanız böyle olunur. Pozundan belli dengesiz olduğu.

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Sensuaty 1 saat önce

İlk okul mezunu sokakta serseri gibi gezen adamlara silah verirlerse bu olur

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Mehmet 1 saat önce

Bekçilik sistemi,kolluk kuvvetinin temel taşıdır ama alımlarda kriterler çok dusuk ve bir baltaya sap olamama psikolojisinden çıkıp devlete yaslanalım mantığıyla bu ise başvuran sayısı çok fazla. Bu yanlış bir sistem,herseyin başı eğitim ve ciddi zor bir eğitimden geçirmek lazım. Üniformayı kötü kullanan psikolojisi bozuk insanlar var gerçekten bekçilik sisteminde var

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Bir vatandaş 1 saat önce

Herkesin her konuda bi fikri var ama bir kişinin psikolojik sıkıntılarını herkese yormak iyi bisey değildir bide alım kriterleri icin ilkokul demis birisi hic arastirmadan yorup yapmak milletimiz icin hobi gibi zaten herneyse birazcık araştırın arkadaş boş yapmayın.

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Lady 43 dakika önce

Polis astsubay lisans mezunu eğitimli biri olan da yapıor. Ilkokul mezunu olmakla ne alakası var. Iş innsan olmakta.

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iyiki bekciler var 39 dakika önce

agzi olan konusmus bakiyorumda.
oncelikle bu olayin bekcilikle alakasi yok aile icinde yasanmis trajik bi olay Allah komsenin basina vermesin.
boyle aci bi olayi torpile baglayan kardesim sen mukakatkari kazanamamanin sebebini kendinde ara bence daha cok calis ve oku insAllah sende bi kadroya atanirsin o zman emin ol senin icinde daysi vardi diycekker.

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Recep 32 dakika önce

Bekçi alınıcak adayların yaşı 30 ila 40 olmalı ve işine çok sadık olmalı

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