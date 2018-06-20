Bekçi Alımına Başvuru Yapanlar Dikkat: Bazı Başvurular İptal Edildi

Polis Akademisinden bir son dakika açıklaması geldi.

Akademi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda bekçi alımına başvuru yapan bazı adayların bu başvurularının iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada başvuruları iptal edilen adayların başvurularını tekrar yapılması istendi.

Akademi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan, Şehit veya Vazife malulü eş veya çocuğu olmadıkları halde yanlışlıkla Şehit veya Vazife malulü eş veya çocuğu olarak başvuru yapan adayların gönderdikleri dilekçelere istinaden, ekteki listede ismi bulunan adayların veri tabanından kayıtları silinmiştir.

Bu durumda olan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra tekrar sisteme giriş yaparak ön başvurularını yapabilirler. İlanen tebliğ olunur.

Tüm adayların başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

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