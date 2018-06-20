Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bekçi Alımına Başvuru Yapanlar Dikkat: Bazı Başvurular İptal Edildi

Bekçi alımına başvuru yapan adaylar dikkat ! Polis Akademisi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında bekçi alımına başvuru yapanlardan bazılarının başvurusunun iptal edildiğine yer verildi.

banner396

Bekçi Alımına Başvuru Yapanlar Dikkat: Bazı Başvurular İptal Edildi

Bekçi alımına başvuru yapan adaylar dikkat ! Polis Akademisi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında bekçi alımına başvuru yapanlardan bazılarının başvurusunun iptal edildiğine yer verildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:33
Bekçi Alımına Başvuru Yapanlar Dikkat: Bazı Başvurular İptal Edildi

Polis Akademisinden bir son dakika açıklaması geldi.

Akademi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda bekçi alımına başvuru yapan bazı adayların bu başvurularının iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada başvuruları iptal edilen adayların başvurularını tekrar yapılması istendi.

Akademi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan, Şehit veya Vazife malulü eş veya çocuğu olmadıkları halde yanlışlıkla Şehit veya Vazife malulü eş veya çocuğu olarak başvuru yapan adayların gönderdikleri dilekçelere istinaden, ekteki listede ismi bulunan adayların veri tabanından kayıtları silinmiştir. 

Bu durumda olan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra tekrar sisteme giriş yaparak ön başvurularını yapabilirler. İlanen tebliğ olunur.

Tüm adayların başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ"

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.06.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Başvuru IptalBekçi Alımı BaşvuruPolis AkademisiBekçi AlımıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)
YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)
Askeri Araca Roketli Hain Saldırı: Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi Geldi
Askeri Araca Roketli Hain Saldırı: Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi Geldi
KGM 640 Memur Alımının Yayımlanması İçin Adaylar Gazeteye İlan Verdi
KGM 640 Memur Alımının Yayımlanması İçin Adaylar Gazeteye İlan Verdi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim