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Bekçi Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte İstenen Evraklar ve Mülakat Detayları

7 Bin bekçi alımı başvuru sonuçları için on binlerce adayın bekleyişi başladı. Başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve mülakatların nasıl olacağını araştırmaya başladı.

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Bekçi Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte İstenen Evraklar ve Mülakat Detayları

7 Bin bekçi alımı başvuru sonuçları için on binlerce adayın bekleyişi başladı. Başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve mülakatların nasıl olacağını araştırmaya başladı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:11
Bekçi Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte İstenen Evraklar ve Mülakat Detayları

Polis Akademisi Başkanlığı 7 bin bekçi alımı başvuruları önceki gün sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuru yapan on binlerce aday, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bekçi alımı başvurusu sonrası adayların izlemesi gereken yollara haberimizde yer verdik.

BU EVRAKLARI HAZIR BULUNDURUN

Bekçi alımına ön başvuru yapan adayların aşağıdaki evrakları hazır bulundurması gerekmektedir. Evrakların çoğunu şimdiren hazırlamanız, mülakat tarihleri açıklandığında size büyük kolaylık sağlayacaktır.

  • Sınav başvuru dilekçesi,
  • T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
  • Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
  • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
  • Dört adet biyometrik fotoğraf,
  • Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
  • Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
  • Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
  • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
  • Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir.

Başvuru sonuçları ile ilgli Akademi şu açıklamayı yaptı: Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00 saatleri arası) Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

SONUÇLAR

Sonuçların açıklanma tarihi henüz belli değil. Polis Akademisi mülakat tarihleri ile başvuru evraklarının teslim edileceği tarihleri önümüzdeki haftalarda açıklayacak. Sonuçlar açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Bildirim alarak sonuçlardan haberdar olmak için mobil uygulamamıı indirin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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