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Bekçi Alımı: Başvuru Ücreti, Şahsen Başvuru, İstenen Evraklar

2018 yılı bekçi alımı için beklenen açıklama az önce geldi. Akademi'den yapılan açıklamada 73 İl'e toplamda 7 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki bekçi alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru adımları nasıl olacak? Ön başvurunun ardından diğer süre nasıl işleyecek*

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Bekçi Alımı: Başvuru Ücreti, Şahsen Başvuru, İstenen Evraklar

2018 yılı bekçi alımı için beklenen açıklama az önce geldi. Akademi'den yapılan açıklamada 73 İl'e toplamda 7 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki bekçi alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru adımları nasıl olacak? Ön başvurunun ardından diğer süre nasıl işleyecek*

08 Haziran 2018 Cuma 09:37
Bekçi Alımı: Başvuru Ücreti, Şahsen Başvuru, İstenen Evraklar

Polis Akademisi Başkanlığı, yayımladığı duyuruda 7 bin bekçi alımı için başvuruların alınmaya başladığına yer verildi.

Akademi'den yapılan açıklamanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru adımlarını ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu adımları ele aldık.

BAŞVURU ÜCRETİ

Akademiden yapılan açıklamada başvuru ücretinin 100 TL olduğuna yer verildi. İnternet üzerinden başvurusunu yapanların bu ücreti, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırması gerekmektedir.

BAŞVURU ADIMLARI

İnternet üzerinden başvuru yapan adaylar (Başvuru şartları ve ekranı için tıklayın) 100 TL olan başvuru ücretini yatıracak. Daha sonra ise adaylar, Devlet Personel Başkanlığından gelecek duyuruyu bekleyecek. Şahsen başvurular daha sonra alınacak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Gökhan sevim 3 saat önce

Yanlışlıkla şehit yakını ibaresini tıklayıp başvuru yaptım nasıl iptal edebilirim acaba bilgisi olan varmı ?

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Ali 3 saat önce

İptal edemessin değiştiremezsin de malesef.

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Ibo 2 saat önce

86 dogumluyim basvurma sansim yokmu

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Recep 2 saat önce

İlkokul mezunu başvuru yapabilir deyip sonra liseye çekmek akp seçimlerde sıkıntıya sokar bence

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Osman alparslan 2 saat önce

Bisy olmaz kardes zaten senden belge isteyecekler sehit yada gazi ykaini oluduguna dair

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Osman alparslan 2 saat önce

Bende aynisini yqptm cnku ona tiklamadan basvut yazisi cikmiyodu

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Mücahit 2 saat önce

Bende yanlışlıla şehit yakını ibaresine tıkladım sıkıntı olurmu acaba

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Osman alparslan 2 saat önce

Bende aynisini yqptm cnku ona tiklamadan basvut yazisi cikmiyodu

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