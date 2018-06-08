Bekçi Alımı: Başvuru Ücreti, Şahsen Başvuru, İstenen Evraklar

Polis Akademisi Başkanlığı, yayımladığı duyuruda 7 bin bekçi alımı için başvuruların alınmaya başladığına yer verildi.

Akademi'den yapılan açıklamanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru adımlarını ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu adımları ele aldık.

BAŞVURU ÜCRETİ

Akademiden yapılan açıklamada başvuru ücretinin 100 TL olduğuna yer verildi. İnternet üzerinden başvurusunu yapanların bu ücreti, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırması gerekmektedir.

BAŞVURU ADIMLARI

İnternet üzerinden başvuru yapan adaylar (Başvuru şartları ve ekranı için tıklayın) 100 TL olan başvuru ücretini yatıracak. Daha sonra ise adaylar, Devlet Personel Başkanlığından gelecek duyuruyu bekleyecek. Şahsen başvurular daha sonra alınacak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

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BEKÇİ ALIMI SÜRECİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK , ŞAHSEN BAŞVURULAR BAŞLADIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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