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Beden Öğretmeninden Öğrencilerine Taciz: Kız Öğrencileri Önce Sözle Sonra..

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre 45 yaşındaki öğretmen kız öğrencilerine cinsel saldırıda bulundu.

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Beden Öğretmeninden Öğrencilerine Taciz: Kız Öğrencileri Önce Sözle Sonra..

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre 45 yaşındaki öğretmen kız öğrencilerine cinsel saldırıda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 22:18
Beden Öğretmeninden Öğrencilerine Taciz: Kız Öğrencileri Önce Sözle Sonra..

Skandal olayın adresi Zonguldak oldu. Alınan son bilgilere göre Zonguldak'ta öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni 45 yaşındaki P.U. hakkında soruşturma açıldı. 17 yaşındaki bir öğrencisine sözlü, bir öğrencisine de elle tacizde bulunduğu iddiası sornası öğretmen hakkında tutuklama kararı verildi.

zonguldak'ta bulunan bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni 45 yaşındaki P.U. iddiaya göre, okulun spor salonunda kız öğrencileri M.B.'ye sözlü, İ.U.'ya da elle tacizde bulundu. Cinsel tacize uğrayan öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine, aileler P.U. hakkında şikayetçi oldu.

Ailelerin şikayetleri üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlarttı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan P.U., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Harekete Geçti

Yaşanan skandal sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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