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Bedellide Yeni Gelişme: Değişiklik Yapıldı

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgilere göre 25 gün olarak açıklanan askerlik süresi yükseltildi.

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Bedellide Yeni Gelişme: Değişiklik Yapıldı

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgilere göre 25 gün olarak açıklanan askerlik süresi yükseltildi.

17 Temmuz 2018 Salı 19:16
Bedellide Yeni Gelişme: Değişiklik Yapıldı

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda gelmeye devam ediyor.

İlk olarak 25 günlük öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkartıldı. Detayları CNN Türk'ten Murat Pazarbaşı aktardı. CNN Türk Muhabiri Murat Pazarbaşı son gelişmeleri şu sözlerle kamuoyuna açıkladı:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilk açıklamayı yapmıştı. 25 yaş, 15 bin lira bedel ve 25 günlük askerlik süresi öngörülüyor denmişti.

Son aldığımız bilgi, bir yandan da AK Parti grubunda ilgili milli savunma bakanlığıyla çalışmalar sürüyordu. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda 25 günlük askerlik eğitim süresinin yasa teklifinde 28 gün olarak yer alacak. Askerlik süresinin 25'ten 28'e çıkması söz konusu olacak. Torba yasada bu şekilde yer alacak.

Bedelli askerlikte tarih 31 Aralık 1993. Bu tarih ve öncesinde doğanlar bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Çok büyük olasılıkla bugün olmazsa yarın sabah erken saatlerde torba tasarının Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz."

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Muro 2 saat önce

Askerlik yaptigima bin pismanim bu ulkeye askrrlik yapilmaz

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Mert 2 saat önce

15 bin nedir ya benim durumum yok bedelli yapmak istiyorum 10 bin yapın

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Mehmet 2 saat önce

28 gün eğitim almaları güzel fikir en azından askerlerin ve ailesinin kıymetini bilinir Allah olmayanların yardımcısı olsun benim gibilerin de işsizim ben bu parayı nerden getirecem bankalar da vermiyor kredi malatya işkur aracılığıyla cami temizliği yapıyorum ama 6 aylık

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Laz 1 saat önce

Yapın askerliginizi işte halla halla paşa paşa hemde..

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Bahadir 1 saat önce

Beter olun gidin askerliginizi yapin ben olsam 50000 tl yapardim

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Misafir Avatar
emre 1 saat önce @Bahadir

O YUZDEN SENİN GİBİLERİ O SEVİYEYE GETİRMEZLER.

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Reis 1 saat önce

YAŞI 24 YAPIN.

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Hadan 1 saat önce

Daha değişir bunlar son söz söylenmedi söyleyecek malum belli başkan ne derse o

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Askerlik gerekli 1 saat önce

Her Türk asker dogar.
Genlerinize ve atalariniza saygisizlik etmeyin.
Vatani ugruna canlarini feda eden uzerinde ayak basmamizi saglayan nice sehit ve gazilerin neler yasadigini az da olsa hissedebilmek icin askere gidin gencler..
Zira birgun vatanimizi savunmak durumunda kalirsak annenize baciniza ya da kariniza mi askerlik yap diyeceksiniz..
Ileride torununuza cocugunuza anlatacaginiz askerlik aniniz olsun. Ayrica kimse size yunan ordusuna askerlik yapin demiyor. Sanli serefli al bayrakli Yuce Turk Ordusunda askerlik yapacaksiniz. Dunyada 3 milyar erkek oldugu dusunulurse, Metehanin Fatihin Osman Pasanin liderligini yaptigi Yuce Ordumuzda askerlik yapma serefinin herkese nasip olmadigini anlayacaksiniz..

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Misafir Avatar
admin 42 dakika önce @Askerlik gerekli

bedelli yapıp yapmayacağım seni ilgilendirmez.

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