Bedellide Yeni Gelişme: Değişiklik Yapıldı

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda gelmeye devam ediyor.

İlk olarak 25 günlük öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkartıldı. Detayları CNN Türk'ten Murat Pazarbaşı aktardı. CNN Türk Muhabiri Murat Pazarbaşı son gelişmeleri şu sözlerle kamuoyuna açıkladı:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilk açıklamayı yapmıştı. 25 yaş, 15 bin lira bedel ve 25 günlük askerlik süresi öngörülüyor denmişti.

Son aldığımız bilgi, bir yandan da AK Parti grubunda ilgili milli savunma bakanlığıyla çalışmalar sürüyordu. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda 25 günlük askerlik eğitim süresinin yasa teklifinde 28 gün olarak yer alacak. Askerlik süresinin 25'ten 28'e çıkması söz konusu olacak. Torba yasada bu şekilde yer alacak.

Bedelli askerlikte tarih 31 Aralık 1993. Bu tarih ve öncesinde doğanlar bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Çok büyük olasılıkla bugün olmazsa yarın sabah erken saatlerde torba tasarının Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz."

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