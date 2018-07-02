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Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl

Bedelli askerlik için Ekim ayı işaret edildi ve vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Bedelli için işaret edilen tarihi bekleyen vatandaşlar ise yaş ve ücret konularını araştırmaya başladı.

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Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl

Bedelli askerlik için Ekim ayı işaret edildi ve vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Bedelli için işaret edilen tarihi bekleyen vatandaşlar ise yaş ve ücret konularını araştırmaya başladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38
Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl

Bedelli askerlikte yaş ne olmalı? Hashtagı Twitter üzerinde günün konusu oldu.

Son günlerin gündem konusu olan ve müjdesi seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen bedelli askerlik için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Bekir Bozdağ, bedelli askerlik için Ekim ayını işaret etti. Bu açıklamanın ardından bedelli askerlik bekleyen binlerce kişi, Ekim ayını beklemeye başladı.

Ekim ayını bekleyen vatandaşların en büyük merak konuları ise bedellide yaş ve ücret ne kadar olacak? konuları oldu.

Biz de KPSSCAFE olarak bedelli askerlikte yaş ne olmalı anketi başlattık. Şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin oy kullandığı anketimizde son durum şu şekilde;

ANKETE KATILMAK, OY KULLANMAK, YORUM VE GÖRÜŞ BİLDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET KONUSU NETLEŞTİĞİ ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BedelliBedelli YaşBedellide Yaş Kaç Olacak
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