Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl

Bedelli askerlikte yaş ne olmalı? Hashtagı Twitter üzerinde günün konusu oldu.

Son günlerin gündem konusu olan ve müjdesi seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen bedelli askerlik için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Bekir Bozdağ, bedelli askerlik için Ekim ayını işaret etti. Bu açıklamanın ardından bedelli askerlik bekleyen binlerce kişi, Ekim ayını beklemeye başladı.

Ekim ayını bekleyen vatandaşların en büyük merak konuları ise bedellide yaş ve ücret ne kadar olacak? konuları oldu.

Biz de KPSSCAFE olarak bedelli askerlikte yaş ne olmalı anketi başlattık. Şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin oy kullandığı anketimizde son durum şu şekilde;

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BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRET KONUSU NETLEŞTİĞİ ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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