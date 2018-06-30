Bedelli Askerlik Uygulaması 'Sürekli' Oluyor İddiası

Yeni dönemin ilk hükümeti yemin töreninin ardından resmen göreve başlayacak. AK Parti kamuoyunda oluşan beklenti sebebiyle 1 Ekim'i beklemeden Bedelli askerlik düzenlemesine gidebilir. Yeni sistemin ilk hükümeti için çalışmalar sürerken, kamuoyunda beklenti oluşan üç alanda adım atılması bekleniyor.

Seçimlerin ardından takvime bağlı zorunlu işler sürerken, AK Parti'de yeni dönemin öncelikleri konuluşmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ekibi, kabinenin açıklanmasından sonra, Türkiye gündemiyle ilgili çalışmalara hız verecek. OHAL'in kaldırılması ilk adım olarak göze çarparken, ekonomik yatırım hamleleri ve bedelli askerlik meselelerinin hızlıca ele alınması bekleniyor. TBMM'de milletvekili yemin töreni-başkanlık seçimi ve 15 Temmuz özel oturumunun ardından meclisin kapanması ve 1 Ekim'de açılması bekleniyor.

Fakat yeni hükümetin meclisin tatile girmeden önce bedelli askerlik düzenlemesini öne alabileceği ve meclise getirebileceği öne sürülüyor. Fakat hükümet kaynakları bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getirebilecek yeni sistemin, alternatifli olarak hazırlandığı, Erdoğan'ın kararının ardından da yasal düzenleme yapılacağını bildiriyor.

KAYNAK:HÜRRİYET

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