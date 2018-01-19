Bedelli Askerlik Neden Çıkmıyor? Akşener'den Çok Konuşulacak Bedelli Çıkışı

Meral Akşener'den çok konuşulacak bedelli askerlik ve afrin açıklaması geldi.

Çankaya İlçe Başkanlığı'nın açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açılış öncesi toplanan kalabalığa seslendi. İYİ Parti'nin önce cesurlar sonra ise kadınlar harekatı olduğunun altını çizen Genel Başkan Akşener, "Bu parti, milletimizin talebi üzerine kuruldu. Kuvvetli bir seçenek, güçlü bir alternatif olarak İYİ Parti kuruldu. Aziz Türk milleti, bize destek verdi, biz de yola çıktık" dedi.

İYİ Parti'nin Türkiye'nin gündemine güneş gibi doğduğunusöyleyen Akşener, "Allah, hepinizden razı olsun ki bu tehditlere pabuç bırakmadınız. İYİ Parti'yi kurdunuz. İYİ Parti'yi Türkiye'nin gündemine bir güneş gibi doğurdunuz. Bugün İYİ Parti'yi iktidar yok sayıyor. Televizyonlarda İYİ Parti tartışılıyor. Maden işçileri grev yaptılar. Milletvekili arkadaşlarımız işçilerimizin yanında olmak için Zonguldak'a gideceklerini duyurdu; ama dakika bir gol bir, gecenin 11'inde grev bitti. Sonra Ankara'da gazilerimiz saldırıya uğradı. Ziyaret etmek için hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye bildirdik. Bizim gideceğimiz saatten önce ifadesi alınmak için savcılığa çağrılmış. İYİ Parti binasını açtıktan sonra meclisin önünde geçim sıkıntısı nedeniyle kendini yakan kardeşimizi ziyarete etmeye karar verdik, ziyaret yasaklandı. Madem İYİ Parti yok hükmündedir, bu kadar niye uğraşıyorsunuz. Evet korkuyorlar. Her AK Parti'li yönetici, kendi partisinden çok İYİ Parti'yi takip ediyor, inceliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti-MHP İttifak Hakkında Değerlendirme

AK Parti ile MHP arasında kurulacak seçim ittifakına değinen Akşener, "Bu ittifakın gerekçesini 'Milli ve yerli gruplar bir araya geliyor', buna karşılık Sayın Erdoğan'ın tek adamlık rejimine 'Hayır' diyenlerin oluşturduğu iradenin mensuplarına 'Gayri milli, küreselciler, NATO'cular' derseniz buna söyleyecek sözümüz olur. Sayın Erdoğan, ‘BOP eş başkanı olduğunu şerefle, sevinçle’ söylediniz. ‘Diyarbakır'ı kalkıp BOP'un başkenti yapacağınızı’ söylediniz. Siz ‘milli ve yerlisiniz’ buradaki İYİ Parti mensupları gayri milli öyle mi? Hadi oradan" ifadelerini kullandı.

Kendi Çocuklarınızı Görmek İstiyoruz

Olası Afrin operasyonu için devletin verdiği kararın yanında olduklarını söyleyen Akşener, "Ama itirazlarımız var. Davulla, zurnayla harekat yapılacağı bir devlet tarafından duyurulamaz. Bunu söyledik; Sayın Çavuşoğlu, bize cevap verdi. Beyefendi, bizim söylediğimiz son derece açık. Diyoruz ki bir karar alınabilir, bir harekat yapılabilir. Davulla zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız, tedbir alır, tuzak kurarlar. Olan bizim analarımızın doğurduğu çocuklara olur. Bizim söylediğimiz tedirgin olduğumuz bu. Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar. Ben diyorum ki madem operasyona bu kadar heveslisiniz kendi çocuklarınızı gönderin bu kadar basit. Kendi çocuklarınızı bu harekâtın ön saflarında, birliklerin içerisinde görmek istiyoruz" dedi.

ABD'ye Tepki

ABD'nin 30 bin kişilik koridor oluşturma tutumuna tepki gösteren Akşener, ABD'nin bu kararından vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Bu tutuma karşı Türk milleti, ABD'nin bu tutumundan vazgeçmesi için irade koymaktadır. Bunun için adım atılması gerekir. Hadi yüreğiniz yetiyorsa İncirlik'i kapatın. Malatya'daki füze üssünü kapatın. Milleti aldatmayın. Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı sonra da gerekliliklerini yerine getirir. Ondan sonra sonuçlarını takip eder. Bağırarak, çağırarak, harekatın ilan edilmesi demek, 'Gelin bizi ayırın' demektir."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşmasının ardından ilçe binasının açılışı yaptı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara