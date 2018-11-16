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Bedelli Askerlik Mağdurları Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!

Bedelli Askerlik kanunu çıktı ancak memnun olan var, olmayan var. Bedelli Askerlik ile ilgili şartlar belirlendiği günden bu yana özellikle 21 günlük temel eğitim hususu oldukça çok tartışılıyor. Bedelli askerlik kanunu ile işlerinden fırsat bulamayanların bir ücret karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulması iken 21 günlük temel eğitim ile birlikte amacından da sapmış gibi görünüyor.

Bedelli Askerlik Mağdurları Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!

Bedelli Askerlik kanunu çıktı ancak memnun olan var, olmayan var. Bedelli Askerlik ile ilgili şartlar belirlendiği günden bu yana özellikle 21 günlük temel eğitim hususu oldukça çok tartışılıyor. Bedelli askerlik kanunu ile işlerinden fırsat bulamayanların bir ücret karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulması iken 21 günlük temel eğitim ile birlikte amacından da sapmış gibi görünüyor.

16 Kasım 2018 Cuma 10:18
Bedelli Askerlik Mağdurları Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!

Bedelli Askerlik kanunu çıktı ancak memnun olan var, olmayan var. Bedelli Askerlik ile ilgili şartlar belirlendiği günden bu yana özellikle 21 günlük temel eğitim hususu oldukça çok tartışılıyor. Bedelli askerlik kanunu ile işlerinden fırsat bulamayanların bir ücret karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulması iken 21 günlük temel eğitim ile birlikte amacından da sapmış gibi görünüyor.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için 21 günlük temel eitim şartı bulunmazken, Türkiye'de bedelli askerliğe başvuran vatandaşlara 21 günlük temel eğitim zorunlu olarak yaptırılıyor.

Yüzbinlerce kişşinin başvurduğu, ilk dönemlerin görevlerini yerine getirdiği bedelli askerlik kanunu ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'dan tek tip askerlik veya bir başka deyişle Profesyonel askerlik önerileri gelmiş, hatta çalışmalar başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son olarak 3-5 ay sonra tek t ip askerlik kanunun meclise sunacağız açıklaması yapmıştı.

Bedelli askerlik mağdurları sosyal medya platformları üzerinden seslerini suyurmaya çalışıyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları;

"36 yaşında temel eğitim alsam ne olur almasam ne olur"

"37 celp dönemi açıklandığında ilk işim parayı geri alıp askere gitmek olacak. 2020'ye kadar bekleyeceğime gidip yapar, gelir iş ararım. Bu muallakta kalmamıza neden olanları Allah'a havale ediyorum."

"Bu kadar rezil bir yasa Türkiye tarihinde görülmemiştir tebrikler"

"Paramizi geri versinler kaldirsinlar bedelliyi herkes tamam der normal gidelim "

"Aklim almiyir sayin bahceli 21gune ne gerek var aciklamasi yapti sevindik sayin canikli kisla olmiyacak dedi mutlu olduk sayin binali yildirim bey istesekte alamayiz dedi guvendik sonra 48 il 37 celp oldu magdur ve husran oldu simdi kime guvenecez"

"Yav gerçekten gereksiz bir yasa önceki bedelli yapan askerler Suan silah kullanmasını bilmiyolarmi"

"İşe de giremiyoruz. Ortada kaldık bekliyoruz. "

"Yorulduk artık şu mübarek cuma gününde kaldırın 21 günü refaha erelim "

"YURTDIŞINDAKİLER UZAKTAN EĞTİİM NİYE? İŞİ GÜCÜ VAR BURADAKİ İŞSİZLER NE YAPACAK 2 SENE İŞSİZ Mİ DOLAŞACAK AYIPTIR "

"Bir yasa vatandaşı mağdur ediyorsa o yasa yasalara aykırıdır! "

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 10:43
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bedelli askerlik mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor
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Kusura bakmasınlar 37 dakika önce

Ben askerliğimi 12ay Ağrı Doğubeyazıt’ta yedek isbat olarak yaptım bende çalışıyordum ...işim vardı döndüğümde işsiz kaldım 21gün gideydim kimse bir şey demez di he dese de umursamazdım her gün diken üstünde psikolojim alt üst old o yok o yüzden o ortamı görmeleri gerek kimse kusura bakmasın

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Vatan sever 36 dakika önce

21 gün yapacaz diye ağlıyorsunuz daha yazık yazık nasıl vatan evladısınız utanın

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Karakule 30 dakika önce

Biz yaptık herkes yapsın devletten önemli hiçbişey yoktur önce vatan gidin silah tutun

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Harun 26 dakika önce

Ula 21 gün bile zor geliyo ya gidin siz atın kendiniz be askerlik olum bu askerlik vatan bayrak görevi bizim bayrağımız kandan paradan değil !!!!!!

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Davut Cebe 18 dakika önce

Adamlar bedelliyi tutturmuş 21 günün derdine düşmüşler bizim paramız yok denkleştiremedik bide bu taraftan bakın olaya anam babam? Bedelli yapamayıp mağdur olanları düşünen varmıdır acaba ?

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Güven 17 dakika önce

Yarın savaş çıkarsa keşke 21 gün gitseydik diye ağlamayın kim koruyacak namusunuzu askerlik yapanları mı çağıracaksınız evlerinize hadi dağılın

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Taha 7 dakika önce

Bedellicilerden 1 tanesiyim daha yerim belli olmadı , her Türk evladı silah tutmasını bilmeli , tek tip askerlikte 5 veya 9 ay yapmak kişinin kendi kararı 21 gün olsa bile yapılmalı askerlik görevi tabi kişisel düşüncem..Mezopotamya da yer alıyoruz savaş eksik olmaz bizim dünyamızda

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Oguz 6 dakika önce

Ya kardeşim devlet dedi ülkede kriz var bedeliyi çıkardı yaptigimiza pişman olduk 3 kasımdan beri kaçak gosteriyom iş için askerlik kağıdı çıkarıyorum bana en yakın askerlik şubesine gidin diyom bedelli askerlik yaptığıma pişman. Ettiniz beni 700 bin kişi şu an sırada bekliyor benim gitmem eylülü bulur şimdi ben 9 ay boyunca issizmi kalacaz valla rezil ettiniz bizi en azından 2021 e kadar tecilliydim ise giriyodum şimdi kaçak gosteriyom yazıklar olsun

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