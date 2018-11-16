Bedelli Askerlik Mağdurları Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!

Bedelli Askerlik kanunu çıktı ancak memnun olan var, olmayan var. Bedelli Askerlik ile ilgili şartlar belirlendiği günden bu yana özellikle 21 günlük temel eğitim hususu oldukça çok tartışılıyor. Bedelli askerlik kanunu ile işlerinden fırsat bulamayanların bir ücret karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulması iken 21 günlük temel eğitim ile birlikte amacından da sapmış gibi görünüyor.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için 21 günlük temel eitim şartı bulunmazken, Türkiye'de bedelli askerliğe başvuran vatandaşlara 21 günlük temel eğitim zorunlu olarak yaptırılıyor.

Yüzbinlerce kişşinin başvurduğu, ilk dönemlerin görevlerini yerine getirdiği bedelli askerlik kanunu ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'dan tek tip askerlik veya bir başka deyişle Profesyonel askerlik önerileri gelmiş, hatta çalışmalar başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son olarak 3-5 ay sonra tek t ip askerlik kanunun meclise sunacağız açıklaması yapmıştı.

Bedelli askerlik mağdurları sosyal medya platformları üzerinden seslerini suyurmaya çalışıyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları;

"36 yaşında temel eğitim alsam ne olur almasam ne olur"

"37 celp dönemi açıklandığında ilk işim parayı geri alıp askere gitmek olacak. 2020'ye kadar bekleyeceğime gidip yapar, gelir iş ararım. Bu muallakta kalmamıza neden olanları Allah'a havale ediyorum."

"Bu kadar rezil bir yasa Türkiye tarihinde görülmemiştir tebrikler"

"Paramizi geri versinler kaldirsinlar bedelliyi herkes tamam der normal gidelim "

"Aklim almiyir sayin bahceli 21gune ne gerek var aciklamasi yapti sevindik sayin canikli kisla olmiyacak dedi mutlu olduk sayin binali yildirim bey istesekte alamayiz dedi guvendik sonra 48 il 37 celp oldu magdur ve husran oldu simdi kime guvenecez"

"Yav gerçekten gereksiz bir yasa önceki bedelli yapan askerler Suan silah kullanmasını bilmiyolarmi"

"İşe de giremiyoruz. Ortada kaldık bekliyoruz. "

"Yorulduk artık şu mübarek cuma gününde kaldırın 21 günü refaha erelim "

"YURTDIŞINDAKİLER UZAKTAN EĞTİİM NİYE? İŞİ GÜCÜ VAR BURADAKİ İŞSİZLER NE YAPACAK 2 SENE İŞSİZ Mİ DOLAŞACAK AYIPTIR "

"Bir yasa vatandaşı mağdur ediyorsa o yasa yasalara aykırıdır! "

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