Bedelli Askerlik İçin Kritik Gün!

Bedelli Askerlik için kritik gün geldi, çattı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurusu için son gün olarak 3 Kasım 2018 (bugün) tarihini belirlemişti.

Bedelli askerlik tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaşan yeni bedelli askerlik yasası yine de bekleneni vermediği görülüyor ve vatandaşlardan bedelli askerlik süresinin uzatılması talep ediliyor.

BAŞVURU SÜRESİ NEDEN UZATILSIN İSTENİYOR?

Başvuru süresinin uzatılmasını isteyen vatandaşların en büyük gerekçeleri kredi çekebilmek için biraz dahazaman ihtiyaçları olduğudur. Sosyal medya paylaşımlarından da anlaşıldığı üzere bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılmasının bedelli askerlik için gereken paranın denkleştirilemediği ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görülüyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON GÜN DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı daha önce kanun teklifinde yer alan 3 Kasım 2018 tarihini sosyal medya hesabından yineleyerek son uyarısında bulundu. 3 Kasım 2018 tarihinin hafta sonuna dek gelmesi nedeniyle hafta sonuda başvuru işlemlerine devam edilecek diyen Milli Savunma Bakanlığı ''Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018’in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.'' ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

Vatanşdalardan yoğun bir şekilde bedelli askerlik süresinin uzatılması talebi geliyor ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Uzman isimler bedelli askerlik süresinin uzatılmayacağını düşünüyor ancak, vatandaşlarr uzatılması konusunda ısrarlı olunursa mutlaka olumlu bir cevap alınacağını savunuyorlar.

Son olarak SİME-SEN başkasını sürenin uzatılması gereketiğini, kanunda yer alan son başvuru tarihine kadarbaşvuru işlemlerinin tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etmişti.

5 KASIM 2018 KRİTİK GÜN!

Haftasonu işlemlerin devam etmesine karar veren Milli Savunma Bakanlığı 5 Kasım 2018 günü için de özel bir imtiyaz kullanabilir diye düşünüyoruz. Hatta 5 Kasım 2018 tarihinde sabahın erken saatlerinde Bedelli Askerlik başvuru süresinin 1 hafta kadar veya yıl sonuna kadar uzatılabileceğini tahmin ediyoruz.

Bedelli Askerlik süresi uzatılmama olasılığı da bulunuyor çünkü, şuan Milli Savunma Bakanlığı Tek Tip Askerlik sisteminin taslağı üzerinde çalışıyor. Milli Savunma bakanı Hulusi Akar taslak üzerinde çalıştıklarını 2-3 ay içerisinde tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacağını açıklamıştı.

Bir kça içinde yürürlüğe girecek olan Tek Tip Askerlik sistemi nedeniyle bedelli askerlik uzatılmayabilir.

Gelişmeleri takip etmek için KPSS CAFE'yi takip edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA