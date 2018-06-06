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Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor

2018 sona ermeden Bedelli Askerlik çıkacak mı? Bedelli Askerlik konusunda hükümetten ne açıklama geldi? Bedelli askerlik son dakika gelişmeleri.

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Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor

2018 sona ermeden Bedelli Askerlik çıkacak mı? Bedelli Askerlik konusunda hükümetten ne açıklama geldi? Bedelli askerlik son dakika gelişmeleri.

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:32
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor

Bedelli Askerlik şüphesiz son günlerin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Erken seçim ilanından kısa süre sonra gündeme gelen bedelli askerlik talebi kısa süre sonra sosyal medya kampanyalarından çıkıp hükümet ve muhalefet liderlerinin konuya ilişkin açıklamalarını da beraberinde getirdi. Hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda genellikle bedelli askerliğin seçim sonrası gündeme getirilebileceği belirtilirken, muhalefetin bu konuda temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Bugün art arda gelen açıklamalarda hükümetin bedelli askerlik meselesini 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden sonra ilk iş olarak gündeme getireceği belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, önceliğin terörle mücadele olduğunu, seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili de gerekli adımların atılabileceğini söyledi. 

BAŞBAKAN

Yıldırım, "Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz.5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok." demişti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da konuyla ilgili "Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, bugün Bedelli askerlikle ilgili, "Biliyorsunuz, bedelli askerlikle ilgili benim olumsuz açıklamam olmadı. O dönemde Başbakan 'Benim bakış açım müspet ama gündemimizde yok' dedi. Bende 'AK Parti olarak gündemimizde yok ama yeni dönemde değerlendirilecek' dedim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız da '24 Haziran'dan sonra değerlendiririz. Bir taraftan terörle mücadele devam ederken bu işin yeni dönemde değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle öbür taraftan da siyasi parti olarak bu toplumsal ihtiyaca kayıtsız kalamayız. Yeni dönemde değerlendirilecek. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Her dönem bedelli askerlik konuşulur. Terör ile mücadele ediyoruz. Şehit veriyoruz. Binlerce insan arkasında. Bu kararı vermek kolay bir iş değil. Seçim sonrası tekrar oturulur, konuşulur." şeklinde konuştu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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