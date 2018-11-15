bedelli askerlik celp takvimi belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik yükümlülerinin hangi celp döneminde, hangi ile gideceklerinin gelecek hafta açıklanacağını açıkladı. Bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında 37 celp halinde yapılacağını da belirten Akar, il ve birliklerin haftaya açıklanacağını söyledi.

Bedelli askerlik celp takvimini açıklayan Akar, başvuru işlemlerini tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya öğreneceklerini açıkladı.

BEDELLİ BAŞVURU SAYISI 634 BİN 415



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Bakan Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi.

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.



Son yükümlüler, 40'ıncı celp olarak 7 Şubat 2019 tarihinde birliklerine teslim olacak, 28 Şubat 2019 tarihinde de tezkere alacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.



Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını ifade etti.

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