Bedelli Askerlik Başvuru Süresi Uzatılacak mı?

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, bedelli askerlik başvuru süresiyle ilgili açıklama yaptı. SİME-SEN başkanı "3 Ağustos 2018 tarihinden bugüne kadar bedelli askerlikte toplam 380 bin kişinin sevk işlemleri yapıldı. Şimdi bir haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması mecburiyeti ortaya çıktı. İstatistiklere göre bu imkansız görünüyor. Bedelli askerlik başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı" ifadelerini kullandı.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını ifade ederek ''Şu anda Türkiye’de 368 askerlik şubesinin hizmet verdiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalışıyor.3 Ağustos 2018 tarihinden bugüne kadar olan zaman dek bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda bir haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması mecburiyeti doğmuştur, ortaya çıkmıştır. ’24 saat çalışma’ denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahi yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILMALI

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, açıklamasına şöyle devam etti;

“Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığı'nın hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır.”

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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