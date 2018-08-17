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Bedelli Askerliğe Rekor Başvuru

Bedelli askerlik yasasından faydalanmak için ilk iki haftada 340 bin kişi bedelli askerliğe başvurdu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında, üç aylık başvuru süresinde 398 bin 371 kişi başvuru yapmıştı.

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Bedelli Askerliğe Rekor Başvuru

Bedelli askerlik yasasından faydalanmak için ilk iki haftada 340 bin kişi bedelli askerliğe başvurdu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında, üç aylık başvuru süresinde 398 bin 371 kişi başvuru yapmıştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:59
Bedelli Askerliğe Rekor Başvuru

Bedelli askerlik yasasından faydalanmak için ilk iki haftada 340 bin kişi bedelli askerliğe başvurdu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında, üç aylık başvuru süresinde 398 bin 371 kişi başvuru yapmıştı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik için ilk iki haftada 340 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

AKP'li Mehmet Muş'un Milli Savunma Bakanlığı verilerinea dayandırarak verdiği bu rakam, geçmiş tarihlerdeki 5 bedelli yasasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

Bedelli askerlikteki bu rekor başvuru sayısı, yasadan faydalanacaklara ilişkin yapılan 400 bin tahmininin de fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı.

1 Ocak 1994'te ve öncesinde doğanların başvurabildiği bedelli askerlik yasasından faydalanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerliğe rekor başvuru
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