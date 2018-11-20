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Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?

Bedelli askerlik ile ilgili bütün celp yerleri ve tarihleri nihayet açıklandı. Peki, celp tarihi Mart 2019 yerel seçimlere denk gelen bedelli askerler oy kullanabilecek mi? İşte sorunun cevabı...

Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?

Bedelli askerlik ile ilgili bütün celp yerleri ve tarihleri nihayet açıklandı. Peki, celp tarihi Mart 2019 yerel seçimlere denk gelen bedelli askerler oy kullanabilecek mi? İşte sorunun cevabı...

20 Kasım 2018 Salı 08:22
Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?

Bedelli askerlik ile ilgili bütün celp yerleri ve tarihleri nihayet açıklandı. Peki, celp tarihi Mart 2019 yerel seçimlere denk gelen bedelli askerler oy kullanabilecek mi? İşte sorunun cevabı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvurusunda bulunan tüm adayların celp ve sevk tarihlerinin e-Devlet üzerinden öğrenilebileceğini açıkladı.

Bu açıklamadan sonra adaylar nereye gideceklerini öğrenmek üzere e-devlet sisteminde yoğunluk oluştururken kimi celp dönemlerinin önemli tarihlere denk geldiği ortaya çıktı.

MART CELBİNDE ASKERE GİDECEKLER OY KULLANABİLECEK Mİ?



Türkiye'de, 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler ve yerel seçimler yapılacak.


Celp ve sevk dönemleri 15 Mart 2019 ile 30 Mart 2019 tarihlerde yapılacak bedelli askerler bu takvime göre seçimlerde oy kullanamayacak.


Sadece bir günle oy kullanma haklarını kaybeden bedelli askerlerin sayısı net bir şekilde belli değil. Fakat, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, her celp döneminde en az 15 bin asker alacağını bilgisi paylaşılmıştı.7

BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı duyurulmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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