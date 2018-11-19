Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

Bedelli askerlik ile ilgili celp ve sevk tarihleri e-devlet yani turkiye.gov.tr adresi üzerinden açıklandı.

T.C Kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile e-devlete giriş yaparak cep ve sevk tarihlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-Devlet üzerinde yer alan ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranı, yoğunluk nedeniyle zaman zaman yanıt veremeyebiliyor.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile 'www.asal.msb.gov.tr' adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45. maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA



