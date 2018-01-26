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Bebek Katillerinin Destekçileri! PKK Yandaşları İstanbul'un Göbeğinde Kadın Erkek Dinlemedi

İstanbul'da Afrin'deki bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatını protesto eden DKP BÖG üyesi olduğu öne sürülen kişiler Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Aleyhinde slogan attı.

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Bebek Katillerinin Destekçileri! PKK Yandaşları İstanbul'un Göbeğinde Kadın Erkek Dinlemedi

İstanbul'da Afrin'deki bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatını protesto eden DKP BÖG üyesi olduğu öne sürülen kişiler Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Aleyhinde slogan attı.

26 Ocak 2018 Cuma 16:51
Bebek Katillerinin Destekçileri! PKK Yandaşları İstanbul'un Göbeğinde Kadın Erkek Dinlemedi

Hain Çakal Sürüsü Gençlere Saldırdı! PKK Yandaşları İstanbul'un Göbeğinde Biri Kız 3 Genci Darp Etti

İstanbul'da Afrin'deki bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatını protesto eden DKP BÖG üyesi olduğu öne sürülen kişiler Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Aleyhinde slogan attı.

Buna tepki gösteren biri kız üç gence saldıran hainler gençleri feci şekilde darp etti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  Şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen TEM ekipleri, 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Sabaha karşı evlerine baskın düzenlenen hainlerin şaşkın görüntüleri an be an kaydedildi. Bölücülerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sosyal medyadansa söz konusu olaya tepki yağdı. Bir çok kullanıcı 'Bu şahıslar ile Gazilerimizi darp edenler aynı suçlardan yargılanmalı, orada vurdukları sadece gençler değil, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyetine de saldırı düzenlemişlerdir' şeklinde mesajlar paylaştı. 

Olay yerindeki tanıklar, gençlerin "Orada teröristlerle mücadele ediliyor, neden rahatsızlık duyuyorsunuz" dediği, ve sakin bir şekilde konuştuğunu, şahısların "orada terörist yok YPG askeri var bizim askerimiz var" dediğini iddia etti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 17:02
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Yorumlar
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Bir gece ansızın 3 saat önce

Devletten izin istiyoruz sokaklara temizleyelim.

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Ata Atakan 2 saat önce

Kılıç kınından çıkmadan düşman sürüsü dağılmaz

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