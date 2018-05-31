Bebek Katili Fistanlı Kahpelerin Klavyelisine Hapis Şoku!

Adana'da bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen klavyeli bölücü 4 sene 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bebek katili terör örgütü'nün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan, Kahraman Türk ordusuna hakaretler yağdıran fistanlı kahpe kısa süre önce kıskıvrak yakalanmıştı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet L. ile avukatı katıldı. Mahkemede savunma yapan söz konusu şahıs, sosyal medya hesabındaki paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti bölücü teröristlerin propagandasını yapan klavyeli teröriste 4 sene 2 ay hapis cezası verdi.