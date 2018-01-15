BDDK Başkanı Uyardı! Süre Bir Kez Daha Uzatılmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş için onay süresinin 31 Ocak 2018 tarihi olduğunu hatırlatarak bu sürenin bir kez daha uzatılmayacağına yönelik uyarılarda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş konusunda onay süresinin bir kez daha uzatılmayacağını söyledi. Banka Kartlarının elektronik ticarette kullanımı için onay verme süresi daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a daha sonra da bankalar ve banka müşterilerinden gelen yoğun talep doğrultusunda 31 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştı.

Mehmet Ali Akben, Reuters'a bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların ve müşterilerinin bu süreyi dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini, 31 Ocak 2018 tarihinden sonra bankaya onay taahhütü vermeyen kimsenin internetten kartla alışveriş yapamayacağını bildirdi. İnternet alışverişleriyle ilgili süreç bankaların telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve şubelerden yürütülebiliyor.

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