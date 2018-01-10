BBP'den Devlet Bahçeli'ye Destek 'Yakınlaşmadan Memnuniyet Duyuyoruz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü sebebiyle bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mustafa Destici, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'na desteğine ilişkin ne düşünüyorsunuz? şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Destici, "BBP olarak, Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlar ile maneviyatçıların birlikteliğinden memnuniyet duyduğumuzu ve desteklediğimizi, bu iş birliğinin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimiz'in de katılmasını da arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde süreçte, bu birliktelikler, bu iş birlikleri daha müşahhas bir hale gelecek ve Türkiye'miz için de çok olumlu sonuçların doğmasına da sebep olacaktır. MHP ile AK Parti'nin bu birlikteliğinden, iş birliğinden ve yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum.

Buna da BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir.Büyük Birlik Partisi olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını söyledik. Bunların önünün açılmasını ve azami müşteri olan partilerin seçimlerde iş birliği yapmasının ülkemiz ve milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu ifade ettik. Bu konuda BBP olarak gerekli adımları atacağımızı çok açık ve net bir şekilde dile getirdik." dedi.

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