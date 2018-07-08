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BBP Liderinden 'Çocuğa Cinsel İstismar' Açıklaması Bu Caniler için İdam Cezası Getirilmelidir

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, OHAL çerçevesinde bugün çıkarılan KHK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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BBP Liderinden 'Çocuğa Cinsel İstismar' Açıklaması Bu Caniler için İdam Cezası Getirilmelidir

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, OHAL çerçevesinde bugün çıkarılan KHK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:25
BBP Liderinden 'Çocuğa Cinsel İstismar' Açıklaması Bu Caniler için İdam Cezası Getirilmelidir

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, OHAL çerçevesinde bugün çıkarılan KHK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin İl başkanları Toplantısında konuşan Mustafa Destici, çocuk taciz ve istismar olaylarının son günlerde ülkeyi çok üzdüğünü belirterek, "Çocuk tecavüzlerinin, ölümle biten tacizlerin, kaçırmaların son bulması için elbette önleyici tedbirlerin alınması şarttır. Elbette ki eğitim şarttır. Bu hususla ilgili sosyolojik, psikolojik çalışmalar vardır. Bunların hepsi yapılmalıdır. Ama kesinlikle yapılması gereken bir şey vardır ki bu caniler için idam cezasının geri getirilmesidir. Biz BBP olarak bunun öncüsüyüz. Kim ne derse desin bizim bu alanda hiçbir kaygımız, hiçbir çekincemiz, kimseye anlatamayacağımız hiçbir durum yoktur. Avrupa öyle demiş, Batı böyle demiş, insan hakları savunucuları bilmem ne demiş. İnsan hakkıymış, yaşam hakkıymış... 4 yaşındaki Leyla'nın, Eylül'ün yaşam hakkı yok muydu? Onun yaşam hakkını alan caninin sonunun dar ağacı olması lazım." dedi.

OHAL KHK'sı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu, devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır. Bundan sonra OHAL devam ettirilemeyeceği için bunlar mutlaka yargıya gidecektir. Haksızlığa uğradığını düşünenler varsa bunlarla ilgili yargının gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını vereceğini düşünüyorum" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.07.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
BbpBbp Genel Başkanı
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