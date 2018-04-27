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BBP Liderinden Abdullah Gül Çıkışı : Aday Olmayacağını Düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu.

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BBP Liderinden Abdullah Gül Çıkışı : Aday Olmayacağını Düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu.

27 Nisan 2018 Cuma 15:38
BBP Liderinden Abdullah Gül Çıkışı : Aday Olmayacağını Düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün aday olmayacağını düşündüğünü söyledi.

BBP Genel Merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşmeyle ilgili, "Görüşmenin içeriği ittifak meselesi. BBP, ittifaklar gündeme geldiği ilk günden itibaren Cumhur İttifakı'nı doğru bulduğunu, desteklediğini ve bu ittifakın içerisinde yer alacağını çok açık bir şekilde kamuoyuna deklare etti. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün sayın Cumhurbaşkanıyla yapacağımız görüşmede de BBP'nin ittifak içerisinde hangi şekilde yer alacağı konuşulacak ve bundan sonraki süreç de inanıyorum ki daha da netleşmiş olacak." dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Destici, "Ben bütün bu son yaşananları değerlendirdikten sonra Sayın Gül'ün bugün ya da yarın muhtemelen aday olmayacağı noktasında bir açıklamada bulanacağını tahmin ediyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü hem İYİ Partinin Genel Başkanı Sayın Akşener'in adaylıkta devam ediyor olması hem CHP'nin içerisinden Gül ismi üzerine oluşan itirazlar dolayısıyla ben sayın Gül'ün kendisini daha da fazla yıpratmama adına ben bir kaç gün içinde aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum." dedi

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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BbpBbp Genel Başkanı
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