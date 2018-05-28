BBP Genel Başkanı Partililere Seslendi! 'Mühürler AK Parti'ye Vurulacak'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran 2018 seçimlerinde BBP'lilerin AK Parti pusulasına oy vermesini istedi.

AK Parti listelerinden seçime gireceklerini hatırlatan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a , Milletvekili seçimlerinde AK Parti'ye oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, "Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir de milletvekilliği genel seçimleri var. Cumhur İttifakı'nın üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orada biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti'nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti'nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız" ifadelerini kullandı.

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