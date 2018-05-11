BBP Genel Başkanı'ndan 15 Milletvekili Tepkisi 'Emir Kulu, Bir Robot Gibi'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, parti genel merkezinde Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Takva ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönüşüne ilişkin soruları yanıtlayan Destici, "Tam bir tiyatroydu. Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bu, Türk demokrasisine bir ayıp olarak geçti. İnsanların bir emir kulu, bir robot gibi yönetilemeyeceğini de artık herkesin bilmesi lazım. Bu, Türk siyasi tarihinde büyük bir ayıp olarak yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tüm Cumhurbaşkanı adaylarına saygı duyduklarını söyleyen BBP Genel Başkanı, "Bütün adaylara, ister parti grup kararıyla ister 100 bin imzayla olsun, saygımız var. O imzayı verenlerin hepsine saygımız var. Çünkü onların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı. İlla beğendiğiniz gibi hareket etmek gibi bir mükellefiyet içerisinde değildirler. Zaten demokrasi budur. Herkes istediğine imza verir, istediği şekilde aday olur. Burada aranan şey genel ve siyasi ahlaka, siyasi etiğe, edebe ve adaba uygun hareket etmek. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Bizim çizgimiz bu. Bundan sonra da bu çizgi üzerinde siyaset yapmaya devam edeceğiz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA