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BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile görüştü.

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BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile görüştü.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:02
BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile görüştü. Destici, parti genel merkezindeki görüşmede yaptığı konuşmada, Pakistan'ın son dönemlerde attığı adımların desteklendiğini, iki ülke arasındaki ekonomik, stratejik birliğin ileri seviyelere çıkmasını istediklerini söyledi.

24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere dair de konuşan Destici, "Seçim için sahada olan bütün siyasetçileri birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapmaya davet ediyorum. Sandıktan çıkacak sonuca herkes razı olacak. Millet ne derse o olacak." dedi.

Bir basın mensubunun gezi olaylarını hatırlatması üzerine, "Bir yeşil alan, ağaç, böcek diye başladı ama daha sonra işin renginin bu olmadığı, gizli ve planlı bir kalkışma olduğu ortaya çıktı. Türkiye, inşallah önümüzdeki seçimden sonra bu süreçleri tamamen geride bırakacak. Hem yönetimde istikrara kavuşacak hem güçlü bir yönetim oluşturacak. Türkiye bundan sonra ne Gezi türü eylemlerle ne darbelerle karşı karşıya kalmaz diye ümit ediyorum. Türkiye o günleri de aynen 15 Temmuz'u atlattığı gibi milletinin feraseti, devleti yönetenlerin dirayetiyle atlattı" ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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BbpBbp Genel Başkanı
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