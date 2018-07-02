Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

BBP Genel Başkanı Destici'den Erken Seçim Açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerde görev yapanlara ve özellikle Anadolu Ajansına teşekkür eden BBP Lideri, BBP'nin 25 yıllık bir siyasi parti olduğunu, mecliste temsilinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti

banner396

BBP Genel Başkanı Destici'den Erken Seçim Açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerde görev yapanlara ve özellikle Anadolu Ajansına teşekkür eden BBP Lideri, BBP'nin 25 yıllık bir siyasi parti olduğunu, mecliste temsilinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:57
BBP Genel Başkanı Destici'den Erken Seçim Açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerde görev yapanlara ve özellikle Anadolu Ajansına teşekkür eden BBP Lideri, BBP'nin 25 yıllık bir siyasi parti olduğunu, mecliste temsilinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

BBP Lideri, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin erkene alınmasının faydalı olabileceğini söyleyen Destici, "Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor.

Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 14:07
Anahtar Kelimeler:
BbpBbp Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erhan 3 saat önce

Kendi sayyenizde mi milletvekili seçildiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl
Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı-Tıkla Ankete Katıl
İş İlanında Büyük Skandal: Bayanlar İçin Öyle Bir Madde Koydular ki..
İş İlanında Büyük Skandal: Bayanlar İçin Öyle Bir Madde Koydular ki..
Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber
Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim