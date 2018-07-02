BBP Genel Başkanı Destici'den Erken Seçim Açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerde görev yapanlara ve özellikle Anadolu Ajansına teşekkür eden BBP Lideri, BBP'nin 25 yıllık bir siyasi parti olduğunu, mecliste temsilinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

BBP Lideri, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin erkene alınmasının faydalı olabileceğini söyleyen Destici, "Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor.

Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum." dedi.

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