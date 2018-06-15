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Bayramın İlk Günü Erzurum'dan Kötü Haber!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte gölete giren Uğur Subaşı ve Arif Ekmen boğularak can verdi. Olay bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi.

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Bayramın İlk Günü Erzurum'dan Kötü Haber!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte gölete giren Uğur Subaşı ve Arif Ekmen boğularak can verdi. Olay bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi.

15 Haziran 2018 Cuma 16:24
Bayramın İlk Günü Erzurum'dan Kötü Haber!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte gölete giren Uğur Subaşı ve Arif Ekmen boğularak can verdi. Olay bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi.

Köyde bir grup genç , piknik yapmak maksadıyla Porsuk Göleti kıyısına gittiler. Burada bir süre oturup yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden Arif Erkmen ile Uğur Subaşı göletin karşısına geçmek için suya girdiler. Fakat iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye , AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım ettiler. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirirken, arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu.

Ekipler, bir süre sonra iki gençten Subaşı'nın cesedine ulaştı. Arif Erkmen'i arama çalışmaları devam ediyor. İki gencin yatılı olarak Erzincan'da bir lisede okudukları daha sonra mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavları için hazırlandıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramErzurum
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