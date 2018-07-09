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Bayram Tatilinden Dönen Suriyelilerin Sayısı Açıklandı

Ramazan Bayramı sebebiyle ülkelerine akrabalarıyla , eş dostlarıyla bayramlaşmak için giden Suriyeliler bayram tatili dönüşüne başladı.

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Bayram Tatilinden Dönen Suriyelilerin Sayısı Açıklandı

Ramazan Bayramı sebebiyle ülkelerine akrabalarıyla , eş dostlarıyla bayramlaşmak için giden Suriyeliler bayram tatili dönüşüne başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:33
Bayram Tatilinden Dönen Suriyelilerin Sayısı Açıklandı

Kilis Valiliğinin izniyle ülkelerine Ramazan Bayramı tatili için giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Ülkelerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatilinden sonra dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır kapısında işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı.

Şimdiye kadar 30 bini aşkın Suriyelinin tatilden döndüğü öğrenilirken, bayram sebebiyle ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 11:35
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TekirdağTekirdağ Son Dakika
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