Bayram Tatilinden Dönen Suriyelilerin Sayısı Açıklandı

Kilis Valiliğinin izniyle ülkelerine Ramazan Bayramı tatili için giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Ülkelerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatilinden sonra dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır kapısında işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı.

Şimdiye kadar 30 bini aşkın Suriyelinin tatilden döndüğü öğrenilirken, bayram sebebiyle ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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