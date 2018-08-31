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Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde yürütülen operasyonda iki askerimiz şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

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Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde yürütülen operasyonda iki askerimiz şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:48
Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde yürütülen operasyonda iki askerimiz şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye giderek operasyon başlatan askerlerimiz sıcak temasa geçti. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki askerimiz ağır yaralandı.

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
batman da çatışma asker şehit
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Fatih’in torunu 1 saat önce

Allah mekanlarını cennet eylesin başın sagolsun Türkiyem

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