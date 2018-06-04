Batman Valiliği'nden Silahlı Saldırıyla İlgili Açıklama Geldi

Batman Valiliği, Sason ilçesinde bölücü teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada 1 güvenlik korucusunun yaralandığı, bölücü hainlere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Batman Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi :4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 19.50 sıralarında ilimiz Sason ilçesi Yamaçlı, Karameşe, Aşağıkilimli ve Heybeli köyleri bölgesinde devam eden operasyonda bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile Karameşe bölgesinde temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 güvenlik korucumuz ayağından hafif şekilde yaralanmış olup, Sason Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralı güvenlik korucumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgeye takviye kuvvet sevk edilmiş olup, geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.

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