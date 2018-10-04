Batman Şehitlerimizin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu

Batman'a bağlı Hasankeyf ilçesinin Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında kalan Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin sağlamak için görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün sabah saat 06:00 saatlerinde EYP saldırısı gerçekleştirildi.

Hain ve bölücü PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP), zırhlı askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirdi. Patlada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de ağır yaralandı.

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukur oluştu.

Batman'da şehit olan askerlerimizin isimkeri ve memleketleri şöyle;

Şehitlerin İzmir, Isparta, Eskişehir, Ankara, Amasya, Samsun, Balıkesir nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi.

Acı haberi ailelerine verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor.

Şehitlerimizin isimleri :

Astsubay Ömer Yiğit Ulus (İzmir) Uzman Çavuş Süleyman Aydın (Amasya) Uzman Çavuş Özgürcan İnce (Ankara) Uzman Çavuş Okan Dinçer (Balıkesir) Uzman Çavuş Neşet Gök (Eskişehir) Uzman Çavuş Uğur Göksu (Samsun) Uzman Çavuş Ali Hekim (Antalya)

ACI HABER AİLELERE ULAŞTI



Şehit Uzman Çavuş Ali Ekim'in Antalya'da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu.

Ali Hekim Gercüş’te, PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Uzm.Çvş. Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı.







Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi. Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.







Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök'ün şehadet haberi, şehidin Eskişehir Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği öne sürüldü. Diğer taraftan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.











SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI



Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”





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