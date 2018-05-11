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Batman'da Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

Batman'da meydana gelen traik kazasında biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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Batman'da Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

Batman'da meydana gelen traik kazasında biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:41
Batman'da Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

Batman'da meydana gelen traik kazasında biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Nurettin Çetinkaya idaresindeki 06 plakalı briket yüklü kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Mevkisinde lastiğinin patlaması neticesinde karşı şeride geçerek yol kenarında devrildi.

Kazada, sürücü Çetinkaya ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Sürücü Nurettin Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanBatman AtamaTrafik Kazası
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