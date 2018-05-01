Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

Batman'ın Beşeri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yıldırım düşmesi sonucunda 64 koyun telef olurken, Suriyeli çoban Beşir İbrahim'in hafif yaralandığı bildirildi.
Beşiri ilçesinde 2 gündür sağanak yağış etkili oluyor. Dün akşam Beşpınar köyü yakınlarına yıldırım düştü. Bölgede otlayan sürüdeki 64 koyun telef olurken, Suriye asıllı çoban Beşir İbrahim yaralandı.
Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklığa düşen yıldırımın koyun sürüsüne isabet ettiğine belirterek, "Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu" dedi.
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