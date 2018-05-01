Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

Batman'ın Beşeri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yıldırım düşmesi sonucunda 64 koyun telef olurken, Suriyeli çoban Beşir İbrahim'in hafif yaralandığı bildirildi.

banner396

Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

Batman'ın Beşeri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yıldırım düşmesi sonucunda 64 koyun telef olurken, Suriyeli çoban Beşir İbrahim'in hafif yaralandığı bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:39
Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

Batman'ın Beşeri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yıldırım düşmesi sonucunda 64 koyun telef olurken, Suriyeli çoban Beşir İbrahim'in hafif yaralandığı bildirildi.

Beşiri ilçesinde 2 gündür sağanak yağış etkili oluyor. Dün akşam Beşpınar köyü yakınlarına yıldırım düştü. Bölgede otlayan sürüdeki 64 koyun telef olurken, Suriye asıllı çoban Beşir İbrahim yaralandı.

Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklığa düşen yıldırımın koyun sürüsüne isabet ettiğine belirterek, "Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu" dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BatmanBatman Korkunç OlayBatmanda Dehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener : Tüm Bunlar için İYİ Parti'den Korkmanız Mı Gerekiyordu?
Meral Akşener : Tüm Bunlar için İYİ Parti'den Korkmanız Mı Gerekiyordu?
Çalışma Bakanı'ndan Kadrolu Kamu Personeli Alımlarıyla İlgili Flaş Açıklama!
Çalışma Bakanı'ndan Kadrolu Kamu Personeli Alımlarıyla İlgili Flaş Açıklama!
Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar
Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim