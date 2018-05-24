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Batman'da Korkunç Olay! 3 Kız Arkadaşlarının Ofisini Basıp Terör Estirdi

Batman'da 3 kız, arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşlarının ofisini basarak terör isterdi. Ofiste, kız arkadaşlarını bıçakla tehdit edip, darp eden kızlar, bu anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Batman'da Korkunç Olay! 3 Kız Arkadaşlarının Ofisini Basıp Terör Estirdi

Batman'da 3 kız, arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşlarının ofisini basarak terör isterdi. Ofiste, kız arkadaşlarını bıçakla tehdit edip, darp eden kızlar, bu anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:26
Batman'da Korkunç Olay! 3 Kız Arkadaşlarının Ofisini Basıp Terör Estirdi

Batman'da 3 kız, arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşlarının ofisini basarak terör isterdi. Ofiste, kız arkadaşlarını bıçakla tehdit edip, darp eden kızlar, bu anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çirkin görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Saldırıya uğrayan kıza 'Seni satarız' gibi tehditler savuran çete görünümlü kızlar, "Yaptıklarımdan pişman değilim, 40 yıl ceza alacağımı bilsem yine yaparım" şeklinde cevaplar verdi.  Olay'ın 14 Mayıs 2018 tarihinde Batman-Diyarbakır karayolu üzerindeki bir plazada meydana geldiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre , plazadaki bir ofiste çalışan 18 yaşındaki arkadaşlarının arkalarından konuştuklarını öne süren 20'li yaşlardaki 3 kız, öğle saatlerinde ofise baskın düzenledi. İ.D. ile bir süre konuşan kızlar daha sonra küfür ve tehdit eşliğinde kızı darp etmeye başladı. Daha sonra ofisin banyosuna kızı götüren şahıslar, burada kızın kıyafetlerini çıkarmaya kalktı. Bu anları cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medya üzerinden yayınlayan kızların görüntüleri izleyenleri şok etti.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanBatman Dehşet
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