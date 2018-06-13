Batman'da İki Aile Arasındaki Kavga Kanlı Sona Erdi! Ölü ve Yaralılar Var 

Batman'da iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Batman Merkeze Bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde iddialara göre dünür oldukları öğrenilen iki aile arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre, sopa, taş ve silahların kullanıldığı kavgada Bilal Kaplan ile Enver Kaplan isimli vatandaşların hayatını kaybettiği öğrenilirken, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahele sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgada kullanıldığı belirtilen bir pompalı tüfek güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Polis olay sonrası kavgaya karıştığı beliretilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavganın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

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