Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'a bağlı Kozluk ilçesinde yürütülen operasyonda iki askerimiz şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye giderek operasyon başlatan askerlerimiz sıcak temasa geçti. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki askerimiz ağır yaralandı.

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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