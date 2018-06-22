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Batman'da Baba Dehşeti: Biri MEB Müdürü Olan 2 Oğlunu Vurdu-Sonra İntihar Etti

Batman'da feci bir olay yaşandı. Edinilen son bilgilere göre bir kişi, biri İlçe MEB Şube Müdürü olan 2 oğlunu vurdu. Onları vuran baba daha sonra intihar etti.

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Batman'da Baba Dehşeti: Biri MEB Müdürü Olan 2 Oğlunu Vurdu-Sonra İntihar Etti

Batman'da feci bir olay yaşandı. Edinilen son bilgilere göre bir kişi, biri İlçe MEB Şube Müdürü olan 2 oğlunu vurdu. Onları vuran baba daha sonra intihar etti.

22 Haziran 2018 Cuma 11:55
Batman'da Baba Dehşeti: Biri MEB Müdürü Olan 2 Oğlunu Vurdu-Sonra İntihar Etti

Son dakika haberi Batman'dan geldi.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, 60 yaşındaki Hadi Yar isimli kişi, Yıldız Mahallesi'nde bulunan evlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çocukları 38 yaşındaki Feyzullah ve 34 yaşındaki İsmail Yar ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içine büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 oğluna tabancayla ateş açan Yar, daha sonra aynı silahı kendine doğrulttu ve intihar etti.

Babasının silahlı saldırı sonucu yaralanan Feyzullah ve İsmail Yar, kaldırıldıkları Sason Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan İsmail Yar, daha sonra Malatya'ya nakledildi ve tedavisine burada devam edildi. 

Öte yandan alınan son bilgilere göre, babasının silahlı saldırısı sonucu yaralanan Feyzullah Yar'ın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberBatman
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