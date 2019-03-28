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"Başvurulardan Ücret Almıyoruz”! KDK Başkanının Açıklamaları Haberimizde!

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç: “Biz başvurulardan ücret almıyoruz. Bize gelen müracaatı 6 ay içinde karara bağlıyoruz. Yani halkın avukatıyız, idareye de yol gösteriyoruz. Bu yönüyle idareyi denetleyip şeffaflık sağlamaya çalışan bir kurumuz."

"Başvurulardan Ücret Almıyoruz”! KDK Başkanının Açıklamaları Haberimizde!

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç: “Biz başvurulardan ücret almıyoruz. Bize gelen müracaatı 6 ay içinde karara bağlıyoruz. Yani halkın avukatıyız, idareye de yol gösteriyoruz. Bu yönüyle idareyi denetleyip şeffaflık sağlamaya çalışan bir kurumuz."

28 Mart 2019 Perşembe 15:02
"Başvurulardan Ücret Almıyoruz”! KDK Başkanının Açıklamaları Haberimizde!

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bize gelen müracaatı 6 ay içerisinde karara bağlıyoruz. Yani halkın avukatıyız, idareye de yol gösteren bir kurumuz. Bu yönüyle idareyi denetleyip şeffaflık sağlamaya çalışan bir kurumuz." dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katılan Malkoç, Türkiye'de son yıllarda güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Anadolu'daki üniversiteleri gördükçe heyecanlandığını, geleceğe olan umudunun arttığını belirten Malkoç, "Türkiye'de veya bütün ülkelerde devletin, kamu kurumlarının asıl ana görevi vatandaşına hizmet etmektir. Onun huzurunu temin etmek, onun eğitimini sağlamak, onun refahını ve mutluluğunu arttırmaktır." diye konuştu.

Devletin hizmeti sırasında ortaya çıkan eksik ve noksanlıklarla ilgili halkın şikayetlerine çözüm bulduklarını anlatan Malkoç, şunları dile getirdi:

"İşte bu hizmetler yapılırken ortaya çıkan eksik ve noksanlıklarda hata ve yanlışlıklarda denilmiş ki 'İnsanımız devletle olan münasebetlerine mahkemeye gitmeden bir çözüm bulalım.' Bunun adı dünyada ombudsmanlık, Türkiye'deki adı da Kamu Denetçiliği Kurumu. Bizler de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan şikayetleri alıp inceliyoruz öbür taraftan kurumu tanıtmak için bakanla, bakan yardımcısıyla, genel müdürlerle bir araya geliyoruz ve özellikle de kurumun ufkunu açmak için üniversitelerimizle beraber çalışıyoruz."

Adaletin temel ölçüsünün "sana yapılmasını istemediğin muameleyi başkasına yapmama" olduğunun altını çizen Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hak ve özgürlükler konusunda, adaletin yaygınlaşması konusunda çok güzel gelişmeler var. Fiziki mekanlar olarak adliye mekanlarımız çok iyi. Yetecek kadar hakim, savcı arkadaşımız ve idari personel var. Hepsinden önemlisi şu an 20 bin civarındaki hakim savcının yüzde 60'ı 30 yaşın altında. Çünkü bu arkadaşlarımız iyi yetişirse Türkiye'nin geleceği adaletle yükselecek inşallah. İşte hak ve özgürlüklerin artması, adaletin sağlanması için kurulan kurumlardan biri de Kamu Denetçiliği Kurumudur. İdareyle vatandaş arasında ilişkilere bakar. Biz başvurulardan ücret filan da almıyoruz. Bize gelen müracaatı 6 ay içinde karara bağlıyoruz. Yani halkın avukatıyız, idareye de yol gösteren bir kurumuz. Bu yönüyle idareyi denetleyip şeffaflık sağlamaya çalışan bir kurumuz."

Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ve öğrenciler katıldı.

Son Güncelleme: 28.03.2019 15:04
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