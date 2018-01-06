Başvuru Yapmayanlar Dikkat! TBMM'ye Personel Alınacak! (Başvurular 8 Ocak'ta Sona Eriyor)

Başvuru Yapmayanlar Dikkat! TBMM Personel Alımı 8 Ocak'ta Sona Eriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın (TBMM) idari teşkilatında çalıştırılmak üzere 70 yasama uzman yardımcısı alımı yapacağını siz değerli ziyaretçilerimizle daha önce paylaşmıştık. Söz konusu alımlar için başvuru işlemleri 8 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.

Peki kimler TBMM Personel alımı için başvuru yapabilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın İdari Teşkilatında istihdam edilecek 70 yasama uzman yardımcısının 2017 KPSS'ye girmiş olması ve YDS'den kontenjanlara göre belirlenen en düşük puanları almış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra adayların başvuru genel şartlarını da dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, KPSS P16, P21, P33 ve P34 puan türleri için siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Birinci bölümde belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden birinci bölümde belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak, 5. 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak

KONTENJAN VE YDS DİL DÜZEYİ

Başvuru işlemleri tamamiyle elektronik ortamdan gerçekleşecek. Posta yoluyla ya da şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden 8 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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