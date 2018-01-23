Başsavcılıktan Flaş Açıklama: 7 Bin 10 Kişi Hakkında FETÖ'den İşlem Yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İl genelinde 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla işlem yapıldığına yer verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında, bugüne kadar toplam 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmalar kapsamında 937 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 881 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldı. 1467 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 815 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği iddiası kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 917 derdest soruşturma dosyası üzerinden 1314 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturmanın ise halen devam etmekte."

ByLock Nedeniyle Yapılan İşlemler

ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişiler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 2 bin 197 hat sahibi şahsa adli işlem yapılmış olup, diğer ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturmalar halen devam etmektedir. Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesi ile 38 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır"

Gaygubet Evleri

Gaygubet evlerine ilişkin yapılan operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Denizli'de yeniden yapılanma sürecini deşifre etmek amacıyla ilimizde projeli olarak yapılan gaybubet evleri soruşturmaları kapsamında, sözde il imamı olarak görevlendirilen örgüt mensubu, Erzurum Bölge İmamı, Aydın İl İmamı ve Balıkesir Eğitim Danışmanı olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edilerek yakalanmışlardır. Yine ilimizde gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 42 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde, şüphelilere ait çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, dijital ve örgütsel doküman ile ayrı ayrı zarflara bölünmüş şekilde firari şüphelilere verilmek üzere hazırlandığı değerlendirilen yaklaşık 50 bin TL ve 61 bin Amerikan doları paraya el konulmuştur"

Kpsscafe.com.tr | Ankara