başsavcılık tan cemal kaşıkçı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ve soruştumayı yürüten başsavcı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 günü saat 13:14'te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alı konulduğuna dair iddiayla ilgili 6 Ekim 2018 tarihinde savcılık makamı tarafından açıklama yapıldığı anımsatıldı.

Olayın Levent Polis Merkezi'ne 2 Ekim 2018 tarihinde saat 16:40'ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine Başsavcılık tarafından derhal ivedilikle soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

"Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması nedeniyle Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle gereken yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu talebimizin 15 Ekim'de Suudi Arabistan yetkili makamlarınca kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden arama el koyma ve inceleme kararları alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibiyle birlikte konsolosluk binası konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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