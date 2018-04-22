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Başkentte Sıcak Saatler! Gözler MHP'deki 5 Milletvekilinde

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Partiye geçen 15 milletvkeilinin ardından kulislerde hareketlilik arttı. MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçmesi konuşuluyor.

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Başkentte Sıcak Saatler! Gözler MHP'deki 5 Milletvekilinde

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Partiye geçen 15 milletvkeilinin ardından kulislerde hareketlilik arttı. MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçmesi konuşuluyor.

22 Nisan 2018 Pazar 16:32
Başkentte Sıcak Saatler! Gözler MHP'deki 5 Milletvekilinde

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Partiye geçen 15 milletvkeilinin ardından kulislerde hareketlilik arttı. MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçmesi konuşuluyor.  

CHP'li 15 Milletvekilinin İYİ Partiye geçmesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bizim içimizden de 5 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi söz konusu' ifadesi gündeme geldi.  Elde edilen bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, 9 Nisan 2018 tarihinde milletvekillerine verdiği yemekte ilginç bir yorumda bulunmuştu. Bahçeli, "CHP'den İyi Parti'ye geçebilecek milletvekilleri var.Bizim içimizden de 5 milletvekilinin İP'e gitmesi söz konusu" demişti.

Dün de İYİ Parti'nin seçime katılması yönünde fikir beyan eden Bahçeli, "15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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